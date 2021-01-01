شركة "بن أند جيري" تنسحب نهائياً من السوق الإسرائيلي

وكالات / سما/

وافقت شركة "بن أند جيري" الأميركية على تسوية لدعوى قضائية رفعتها ضد شركتها الأم "يونيليفار"، تم بموجبها منع بيع أو تصنيع منتجات تحمل العلامة التجارية لشركة "بن أند جيري" في الأسواق الإسرائيلية والمستوطنات.

واتفقت الشركتان على عدم إعلان بنود التسوية التي تم التوصل إليها، لكنها تحترم قرار صانع الآيس كريم إنهاء مبيعاته في الضفة الغربية، بعد أن اتخذت الشركة قراراً سابقاً بذلك استجابة لحملات جماهيرية أعلنت بموجبه موقفاً رافضاً للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وما نتج عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان يتعارض مع القيم الاجتماعية للشركة.

ورفضت آنذاك الشركة الأم "يونيليفار" المالكة لمعظم أسهم الشركة القرار، وخولت منتجِاً إسرائيلياً باستخدام العلامة التجارية لـ"بن أند جيري"، ما قاد لرفع دعوى قضائية ضد الشركة الأم في المحاكم الفيدرالية الأميركية.

ولم يتم الكشف عن شروط التسوية، لكن شركة "بن أند جيري" ذكرت على موقعها الإلكتروني أن الشركة الإسرائيلية لا تستخدم علامة Ben & Jerry's التجارية باللغة الإنجليزية.

ووافقت المحكمة الفيدرالية الأميركية الأسبوع الماضي على التسوية، لتنهي معركة مثيرة للجدل بدأت في تموز 2021، عندما أعلنت شركة Ben & Jerry’s أنها لن تجدد ترخيص الشركة الإسرائيلية Zinger، لأنها لا تريد القيام بأعمال تجارية في المستوطنات.

ودافع مؤسسا "بن أند جيري"، بينيت كوهين وجيري جرينفيلد، عن قرارهما في مقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، العام الماضي، مضيفَين صوتيهما إلى شريحة متزايدة من اليهود التقدميين الأميركيين الذين يعارضون الاحتلال والاستيطان.