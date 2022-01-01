استبعاد بنزيمة من منتخب فرنسا كان بتوجيه مباشر من ديشامب

وكالات / سما/

لا يزال الجدل مستمرا بشأن كواليس استبعاد كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، من معسكر منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر.

وكشفت صحيفة لو باريزيان عن تفاصيل جديدة، من "مفكرة" جاي ستيفان المدرب المساعد لديديه ديشامب، المدير الفني للديوك.

وكتب ستيفان في مذكرته: "لسوء الحظ، بنزيمة تعرض لإصابة عضلية، الفحوصات التي يجريها مساء ستؤكد إصابته في الفخذ، وسيغادرنا في وقت مبكر جدا صباح اليوم التالي إلى مدريد".

وأضاف: "نشعر بالأسف الشديد من أجله، لأن كأس العالم كانت هدفا كبيرا لبنزيمة".

وأشار أيضا: "إنها ضربة قوية لمنتخب فرنسا بالنظر إلى إمكانيات بنزيمة ونجوميته، لكن ليس لدينا خيار آخر، يجب أن نتعامل بإيجابية حتى لا نفشل".

وذكرت الصحيفة أن هذه الكلمات تؤكد أن استبعاد كريم بنزيمة، جاء بتوجيه مباشر من ديشامب، الذي رفض تواجد لاعب مصاب في المعسكر حتى لا يتعطل برنامج إعداده للفريق لكأس العالم.

وتسبب استبعاد بنزيمة في أزمة مكتومة بينه وبين ديشامب، انتهت بإعلان نجم ريال مدريد اعتزاله اللعب الدولي بعد 24 ساعة من انتهاء منافسات مونديال 2022.