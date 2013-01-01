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غزة : أحكام مشددة على مدانين بقضايا مخدرات

الإثنين 26 ديسمبر 2022 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : أحكام مشددة على مدانين بقضايا مخدرات



غزة/ سما /

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، حكمًا بالسَّجن المؤبد على المدان (ش/ق) وغرامة مالية قدرها (40.000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها، عما أدين به من تهم وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة، ويعتبر المدان من أخطر تجار المخدرات، حيث سبق وأُدين في قضايا من النوع ذاته.

وأصدرت الهيئة ذاتها حكمًا بالسَّجن مدة عشرين عامًا مع النفاذ تُخصم منها مدة التوقيف على المدانَين (ر/أ) و(أ/أ) وغرامة مالية قدرها (20000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها، عما أدينا به من تهم وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها، وقد تضمن الحكم مصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة.

كما أصدرت الهيئة ذاتها حكمًا آخر على المدانَين (م/أ) و(م/م) بالسّجن مدة خمسة عشر عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها (15000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها، ومصادرة المواد المضبوطة، وذلك بتهمة حيازة موادّ مخدرة من نوع حشيش وروتانا؛ بقصد الاتجار والتعاطي والمساعدة بالاتجار، استنادًا إلى موادّ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013.

وأصدرت الهيئة حكمها على المتهمَين (م/د) و(أ/ج) بالسجن مدة عشرة أعوام مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وغرامة مالية قدرها (10000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها، عما أدينا به من تهم، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة، استنادًا إلى أحكام القانون نفسه.

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