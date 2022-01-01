رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة صباح اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":

- موت الأب الروحي للصهيونية الدينية الحاخام دروكمان

- نتنياهو يتراجع عن القوانين المثيرة للجدل بعد تصريحات قادة الصهيونية الدينية حول تمييز مثليي الجنس

- نتنياهو: لن نسمح بالمس بمثليي الجنس أو المواطنين

- نتنياهو يلغي قانون التحريض على العنصرية بعد الانتقادات شديدة اللهجة ضده

- يئير نتنياهو يتهم الشرطة والنيابة العامة بخيانة الدولة

- ناحوم برنع يكتب: المنتصر الحقيقي ليس نتنياهو ولا بن عفير وانما مئير كهانا

* "معاريف":

- الجانب المظلم للاتفاقيات الائتلافية لنتنياهو

- الأطباء يوضحون: ملتزمون بالقسم الطبي وانتقادات في الجهاز الصحي للقانون الذي يسمح للطبيب بعدم تقديم العلاج للمريض اذا كان يتعارض مع قيمه الدينية

- منظمات طبية: لن نسمح بإدخال السياسة والعنصرية الى الجهاز الصحي

- 345 قتيلا بحوادث الطرق هذه العام

* "هآرتس":

- التنازلات الأمنية لشركاء نتنياهو خطيرة

- التنازل لبن عفير وسموتريش سيمس بعمل الجيش في المناطق المحتلة

- القانون الذي يسمح بالتمييز سيؤدي الى تدمير المساواة في المجتمع

- إسرائيل ترغم الفلسطينيات على التنازل عن حقهن بالعودة الى الضفة بعد انتقالهن الى غزة