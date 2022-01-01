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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 26 ديسمبر 2022 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة صباح اليوم الإثنين. 

* "يديعوت احرونوت": 

- موت الأب الروحي للصهيونية الدينية الحاخام دروكمان 

- نتنياهو يتراجع عن القوانين المثيرة للجدل بعد تصريحات قادة الصهيونية الدينية حول تمييز مثليي الجنس  

- نتنياهو: لن نسمح بالمس بمثليي الجنس أو المواطنين  

- نتنياهو يلغي قانون التحريض على العنصرية بعد الانتقادات شديدة اللهجة ضده 

- يئير نتنياهو يتهم الشرطة والنيابة العامة بخيانة الدولة

- ناحوم برنع يكتب: المنتصر الحقيقي ليس نتنياهو ولا بن عفير وانما مئير كهانا 

* "معاريف":

- الجانب المظلم للاتفاقيات الائتلافية لنتنياهو 

- الأطباء يوضحون: ملتزمون بالقسم الطبي وانتقادات في الجهاز الصحي للقانون الذي يسمح للطبيب بعدم تقديم العلاج للمريض اذا كان يتعارض مع قيمه الدينية 

- منظمات طبية: لن نسمح بإدخال السياسة والعنصرية الى الجهاز الصحي 

- 345 قتيلا بحوادث الطرق هذه العام 

* "هآرتس":

- التنازلات الأمنية لشركاء نتنياهو خطيرة 

- التنازل لبن عفير وسموتريش سيمس بعمل الجيش في المناطق المحتلة 

- القانون الذي يسمح بالتمييز سيؤدي الى تدمير المساواة في المجتمع 

- إسرائيل ترغم الفلسطينيات على التنازل عن حقهن بالعودة الى الضفة بعد انتقالهن الى غزة 

#الصحف الإسرائيلية

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