فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة صباح اليوم الإثنين.
* "يديعوت احرونوت":
- موت الأب الروحي للصهيونية الدينية الحاخام دروكمان
- نتنياهو يتراجع عن القوانين المثيرة للجدل بعد تصريحات قادة الصهيونية الدينية حول تمييز مثليي الجنس
- نتنياهو: لن نسمح بالمس بمثليي الجنس أو المواطنين
- نتنياهو يلغي قانون التحريض على العنصرية بعد الانتقادات شديدة اللهجة ضده
- يئير نتنياهو يتهم الشرطة والنيابة العامة بخيانة الدولة
- ناحوم برنع يكتب: المنتصر الحقيقي ليس نتنياهو ولا بن عفير وانما مئير كهانا
* "معاريف":
- الجانب المظلم للاتفاقيات الائتلافية لنتنياهو
- الأطباء يوضحون: ملتزمون بالقسم الطبي وانتقادات في الجهاز الصحي للقانون الذي يسمح للطبيب بعدم تقديم العلاج للمريض اذا كان يتعارض مع قيمه الدينية
- منظمات طبية: لن نسمح بإدخال السياسة والعنصرية الى الجهاز الصحي
- 345 قتيلا بحوادث الطرق هذه العام
* "هآرتس":
- التنازلات الأمنية لشركاء نتنياهو خطيرة
- التنازل لبن عفير وسموتريش سيمس بعمل الجيش في المناطق المحتلة
- القانون الذي يسمح بالتمييز سيؤدي الى تدمير المساواة في المجتمع
- إسرائيل ترغم الفلسطينيات على التنازل عن حقهن بالعودة الى الضفة بعد انتقالهن الى غزة