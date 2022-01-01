رام الله / سما /

تصدرت إصابة عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام)، الصادرة اليوم الاثنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- اشتية: هذه الأرض لنا وسنبقى حماتها وتهديدات الحكومة الاسرائيلية القادمة لا تخفينا

- إصابات في بيت أمر ومخيم العروب والمدية ومستوطن يعتدي على مسنة في القدس المحتلة

- وزارة الاتصالات تحذر من روابط وهمية لسرقة حسابات المواطنين

- نقل الأسير محمد داود إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

- امتيازات لليهود لتسهيل شراء الأرض في النقب والجليل بهدف تهوديهما

- يعالون: إسرائيل تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية

- استمرار تأثير المنخفض الجوي اليوم والدفاع المدني يصدر تحذيرات

* "القدس":

- اتفاق لتقديم امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل

- إصابات واعتقالات ومستوطن يعتدي على مسنة بالقدس

- رئيس الوزراء: شعبنا بمركّبه الديني الوطني هو ما يميز فلسطين

- مقتل 22 أميركيا جراء العاصفة الثلجية

- اسرائيل توقف تحليق 11 مقاتلة F35

- الدفاع المدني يصدر تحذيرا أثناء المنخفض الجوي

* "الأيام":

- إصابات خلال عملية لجيش الاحتلال ومستوطنون ينفذون اقتحامات للأقصى

- المنخفض الجوي مصحوبا بالأمطار الغزيرة يتواصل اليوم في جميع أنحاء البلاد

- بيت أمر: إصابة فتى بالرصاص قبل اعتقاله وشاب آخر خلال مواجهات مع الاحتلال

- فرحة وبهجة في بيت لحم لمناسبة عيد الميلاد المجيد

- شركة "بن أند جيري" تنسحب نهائياً من السوق الإسرائيلي

- برنامج حكومة نتنياهو: امتيازات لليهود وحصار للعرب في مناطق الجليل والنقب

- تظاهرات في 30 مدينة مغربية دعماً لفلسطين ورفضاً للتطبيع

- عُمان: مجلس الشورى يناقش اليوم تعديل بند قانون مقاطعة إسرائيل

- أميركا: العاصفة الثلجية المستمرة تسببت بـ26 قتيلاً مع انقطاع الكهرباء واضطراب السفر