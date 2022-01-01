قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة اقتحمت الحي الشرقي ومنطقة عرابة في جنين، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت مع مجموعات المقاومة.

واعتقلت تلك القوات الشاب يزن لحلوح من منزل عائلته في الحي الشرقي بعد العبث بمحتوياته، فيما اعتقل المحرر عبد الخالدي "الميثلوني" من منزله في عرابة.

وفي نابلس، اعتقل المحرر شادي صبوح من منزله في منطقة الجبل الشمالي بنابلس وهو شقيق الشهيد اسلام صبوح.

وفي رام الله، اعتقل الشاب محمود علي زيبار من بلدة كوبر، ومحمد محمود، وهيثم أبو شريفة من مخيم الجلزون.

وفي طولكرم، اعتقل الشابين عبدالله علارية، وصلاح علارية من منزلهما في ضاحية اكتابا.

وبالقدس المحتلة، اعتقل عصام عماد عطون، وموسى زياد عطون، ومحمد علي عطون بعد اقتحامها منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها في قرية صور باهر.