الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الامطار

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً بوجه عام، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وأضافت ان الجو يكون يوم غد الثلاثاء غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتميل الاجواء إلى الاستقرار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.