محافظ سلفيت: اعتقال معلم مزق صورة الشهيد أبو حميد

قال اللواء عبدالله كميل محافظ محافظة سلفيت، مساء اليوم الأحد، ان احد المعلمين الاسبوع الماضي قام بتمزيق صورة الشهيد الاسير ناصر ابو حميد امام الطلاب.

وأضاف كميل في بيان صحفي: "بعد ان فسحنا المجال لجهات الاختصاص بالتربية والتعليم بإتخاذ الاجراءات التحقيقية الاولية ؛ اتخذنا قرارنا باعتقاله وقد تم ذلك".

وبين أن هذا السلوك يتنافى واخلاقيات المعلم الفلسطيني الوطني الذي نعتز به ، قائلا: "لقد جرح هذا السلوك المشين مشاعر كل ابناء شعبنا ولا نسمح بأن يمر هذا السلوك مرور الكرام، ناهيكم عن ان هذا الاجراء جاء ايضا للحفاظ على السلم الاهلي بين ابناء شعبنا"٠

وأكد كميل بأنه لن يتم السماح لأحد بالتطاول على شهدائنا واسرانا فهم تيجان فوق رؤوسنا"