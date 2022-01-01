مستوطنون يهاجمون المنازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس (صور وفيديو)

نابلس/سما/

أحرق مستوطنون، منتصف ليلة الأحد، عدد من المركبات واعتدوا على منازل المواطنين، بعد هجوم على قريتي بورين وعوريف جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قرية بورين تشهد في هذه الأثناء مواجهات عنيفة عقب هجوم المستوطنين على المنازل في الجهة الجنوبية للبلدة.

وأضافت:" المستوطنون هاجموا منازل المواطنين في بلدة بورين (جنوبًا)، وحاولوا حرق منزل يعود للمواطن سلطان هندي في البلدة، وأضرموا النيران في حافلة بجوار المنزل.

وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني سيطرت على الحريق في محيط المنزل.

وذكر شهود عيان بأن مستوطنون اعتدوا على منزل بالحجارة وأحرقو مركبة في قرية عوريف جنوب نابلس.