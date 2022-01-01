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لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: هذا ما تحتاجه البلديات لمواكبة التغير المناخي

الأحد 25 ديسمبر 2022 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: هذا ما تحتاجه البلديات لمواكبة التغير المناخي



غزة/سما/

قال رئيس لجنة الطوارئ الحكومية م. زهدي الغريز، إن البلديات بحاجة إلى آليات متخصصة ومشاريع تواكب التغير المناخي الذي يواجه العالم بأسره، ونعمل رغم قلة المعدات".

وأضاف الغريز خلال حديثه لاذاعة الأقصى مساء اليوم، نظمنا جولة ميدانية للاطلاع على استعدادات البلديات في شارع صلاح الدين والأودية وبركتجميع مياه الأمطار، ونحن الآن في اجتماع لجنة الطوارئ لمتابعة الحدث، وجميع الجهات المختصةمستنفرة.

وأكد أنه يوجد اتفاقية لتنفيذ مشاريع كبرى لتصريف مياه الأمطار والاستفادة منها، يوجد اهتمام منالمواطنين بالتحذيرات والارشادات التي نطلقها، وندعوهم ليكونوا شركاء معنا.

مضيفًا، نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي وآثاره، ونجحنا حتى اللحظة في التقليل من تداعيات المنخفض.

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