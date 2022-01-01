الحكم المحلي بغزة توعز لفرق الطوارئ للتجهز للمنخفض المرتقب

غزة/سما/

أوعزت وزارة الحكم المحلي لرؤساء الهيئات المحلية وفرق الطوارئ التابعة لها بضرورة الاستعداد الجيد والمتابعة الحثيثة تحضيراً للمنخفض الجوي المرتقب.

وقال وكيل الوزارة سمير مطير: "نقدر جهودكم وجهود طواقمكم العاملة بكل الظروف والأوقات، ونأمل تعزيز الطواقم ودعمها بما يلزمها من معدات ولوجستيات خاصة في المناطق المنخفضة والبؤر الساخنة والمعرضة للغرق".

وأضاف "وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية من منخفض جوي يبدأ تأثيره الليلة ويزداد صباح الغد الاثنين، والتحذيرات من خطر تشكل الفيضانات في المناطق الساحلية، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة".

ودعا "مطير" الهيئات إلى الإشراف المباشر على عمل فرق الطوارئ وإبلاغ لجنة الطوارئ الحكومية بكافة المستجدات أولاً بأول ورصد الحاجة للتدخلات العاجلة.