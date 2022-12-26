جامعات وكليات بغزة تُعلن تعطيل الدوام غداً الاثنين

غزة/سما/

أعلنت جامعات وكليات فلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تعليق الدوام ليوم غدٍ الإثنين بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الجامعة الإسلامية في تصريح لها:"نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحفاظًا على سلامة العاملين وأبنائنا الطلبة، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في فروعها بغزة والوسطى وخانيونس مع تأجيل الامتحانات المقررة في هذا اليوم.

من جانبها، قالت جامعة غزة: "نظراً للظروف الجوية الراهنة، تعلن جامعة غزة عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي غداً الاثنين الموافق 26-12-2022، ونتمنى السلامة لابناء شعبنا".

كما وأعلنت جامعة فلسطين والقدس المفتوحة والإسراء والأزهر والأقصى والأمة للتعليم المفتوح والكلية جامعية للعلوم التطبيقية :"تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الإثنين بسبب سوء الاحوال الجوية.