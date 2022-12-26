  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعات وكليات بغزة تُعلن تعطيل الدوام غداً الاثنين

الأحد 25 ديسمبر 2022 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعات وكليات بغزة تُعلن تعطيل الدوام غداً الاثنين



غزة/سما/

أعلنت جامعات وكليات فلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تعليق الدوام ليوم غدٍ الإثنين بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الجامعة الإسلامية في تصريح لها:"نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحفاظًا على سلامة العاملين وأبنائنا الطلبة، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في فروعها بغزة والوسطى وخانيونس مع تأجيل الامتحانات المقررة في هذا اليوم.

من جانبها، قالت جامعة غزة: "نظراً للظروف الجوية الراهنة، تعلن جامعة غزة عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي غداً الاثنين الموافق 26-12-2022، ونتمنى السلامة لابناء شعبنا".

كما وأعلنت جامعة فلسطين والقدس المفتوحة والإسراء والأزهر والأقصى والأمة للتعليم المفتوح والكلية جامعية للعلوم التطبيقية :"تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الإثنين بسبب سوء الاحوال الجوية.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

راصد جوي: قطاع غزة يعمل كمغناطيس ويسجل أعلى معدل هطول أمطار على مستوى الوطن

الدفاع المدني يستنفر.. غزة تحت السيطرة ودير البلح وضعها سيئ

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

مصرع شاب بصعقة كهربائية نتيجة غرق منزله في دير البلح

أسعار صرف العملات

قناة عبرية تكشف موعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة رسمياً

فيديو: تل أبيب تغرق

الأخبار الرئيسية

4

كميات الأمطار الهاطلة على قطاع غزة خلال المنخفض الجوي

Screenshot_24

فيديو: تل أبيب تغرق

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

تحذيرات خلال المنخفض الجوي

6a7b62b71d7ae6469b736f762e63efca

التعليم بغزة تصدر قرارا حول الدوام المدرسي غداً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم