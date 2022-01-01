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آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

الأحد 25 ديسمبر 2022 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين



رام الله/سما/

تتأثر البلاد منذ ساعات عصر اليوم بتيارات هوائية باردة تعمل على تشكل السحب الركامية الماطرة وتعبر إلى الكثير من المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

وقال موقع طقس فلسطين: "من المتوقع أن يستمر تدفق هذه السحب وتساقط الأمطار في الكثير من المناطق.

وأضاف:"من المتوقع أيضا أن يتشكل خلال ساعات الليل المتأخر وفجر الغد الإثنين منخفض جوي مقابل السواحل اللبنانية ويتواصل معه التساقط المطري ويكون منتظماً في بعض الفترات وأكثر شمولية بحيث تغطي رقعة الأمطار معظم المناطق الشمالية والوسطى وصولاً إلى شمال النقب بمشيئة الله تعالى.

ولفت إلى أن كميات كبيرة من السحب الماطرة تتجه صوب الأراضي الفلسطينية وفق تظهره صور الأقمار الصناعية 

وبين أن غداً الإثنين يكون الجو بارداً وماطرا وشتويا بامتياز في معظم المناطق إن شاء الله تعالى، مشيرا الى أن فرصة الأمطار قد تضعف في ساعات الليل من يوم الغد وفجر يوم الثلاثاء.

وتوقع أن الجو قد يستقر بشكل شبه كامل مع ساعات الظهيرة من يوم بعد غد الثلاثاء مع بقاء الجو بارداً.



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