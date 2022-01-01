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كهرباء غزة تصدر تعميمًا لكافة طواقمها العاملة استعدادًا لتطورات الحالة الجوية

الأحد 25 ديسمبر 2022 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تعميمًا لكافة طواقمها العاملة استعدادًا لتطورات الحالة الجوية



غزة/سما/

أصدرت شركة الكهرباء بغزة، مساء يوم الأحد، تعميمًا لكافة طواقمها العاملة استعدادًا لتطورات الحالة الجوية.

وقالت كهرباء غزة، في بيان صحفي: "إنّه نظراً لتوقعات الراصد الجوي دخول المنطقة في سلسلة من المنخفضات الجوية وعدم استقرار أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي فقــد تقــرر مايلي : 

 تمديد حالة الطوارئ في الشركة وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة بالخصوص، وترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيــــات اللازمــــــة .


كما قررت إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة . 

وأكدت على الاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواه بين المـــواطنيـــــن . 

وأعطت الأولوية لمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص. 

وقررت الإبقاء على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أى حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.

#غزة #الكهرباء بغزة

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