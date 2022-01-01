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التعليم بغزة تصدر قرارا حول الدوام المدرسي غداً

الأحد 25 ديسمبر 2022 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تصدر قرارا حول الدوام المدرسي غداً



غزة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة  ليوم غد الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال.

وقالت التعليم بغزة في تصريح صحفي: "وفقاً لتوصيات لجنة الطوارئ بخصوص ظروف الطقس، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة، تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال.


وأضافت: "يترك لمؤسسات التعليم العالي اتخاذ القرار المناسب وفقاً لظروف وبرامج هذه المؤسسات.

#وزارة التربية والتعليم

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