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بلومبرغ: ترحيل أحد مؤسسي حزب بن غفير من البوسنة إلى "إسرائيل"

الأحد 25 ديسمبر 2022 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلومبرغ: ترحيل أحد مؤسسي حزب بن غفير من البوسنة إلى "إسرائيل"



دب أ/سما/

 قالت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إن رجل الأعمال الإسرائيلي، ميخائيل بن آري، تم ترحيله من البوسنة إلى إسرائيل، للاشتباه في تورطه في الاحتيال والتزوير وغسل الأموال.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأحد، عن هيئة الأوراق المالية القول إنه يشتبه في قيام عضو الكنيست السابق، بجمع مئات الملايين من الشيكلات من حوالي 1000 مستثمر، من خلال  تقديم معلومات زائفة واستخدام الأموال لأغراض أخرى غير تلك التي قدمها للمستثمرين.

وكان بن آري عضوا مؤسسا في حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، إلى جانب شخصيات يمينية متطرفة مثل باروخ مارزل وإيتامار بن غفير وبنتزي جوبشتاين.

وقاد بن آري الحزب في السابق، لكن تم استبعاده من الترشح من قبل محكمة العدل العليا قبل انتخابات نيسان/أبريل 2019، بسبب ما قال القضاة إنه تحريضه المتكرر ضد العرب.

وخدم بن آري في الكنيست الإسرائيلي الثامن عشر (خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013) كعضو في تحالف الاتحاد الوطني للأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة والقومية

#بن غفير

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