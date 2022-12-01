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آلاف المغاربة ينظمون وقفات احتجاجية ضد التطبيع مع "إسرائيل"

الأحد 25 ديسمبر 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف المغاربة ينظمون وقفات احتجاجية ضد التطبيع مع "إسرائيل"



الرباط/سما/

نظم آلاف المغاربة، السبت، وقفات احتجاجية ضد التطبيع مع إسرائيل في عدد من مدن البلاد، بالتزامن مع مرور عامين على استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.

وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، في بيان السبت، إن هذه الوقفات “تأتي احتجاجا على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل بمناسبة الذكرى الثانية لها”.

وفي 10 ديسمبر/ كانون أول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية “إعلانا مشتركا” مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وأعرب المغاربة المحتجون، وفق البيان، عن “موقفهم الرافض لكل أشكال التطبيع، ودعمهم اللامشروط للمقاومة الفلسطينية”.

ورفع المحتجون شعارات مناصرة للأقصى ومؤكدة على ارتباط المغاربة الوثيق بالمسجد.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات: بركان ووجدة ومكناس والدار البيضاء وخريبكة والجديدة وبني ملال وطنجة والراشيدية وأكادير وتازة وآسفي والمحمدية.

وشكلت هذه الوقفات وفق البيان، “مناسبة لتجديد الرفض الشعبي المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمطالبة بإسقاطه”.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية التطبيع مع إسرائيل، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات.

 




 

 

#المغرب #اسرائيل

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