جيش الاحتلال يوقف 11 طائرة"F35"

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، توقيف العمل بسرب من طائرات الـ اف 35، الحربية.



ووفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش، قرر سلاح الجو الإسرائيلي، إيقاف 11 طائرة F35 من نوع "أدير"، وذلك بناء على توصية من إدارة إنتاج الطائرات الأمريكية (JPO).



وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هذا القرار جاء بعد الخلل الذي حدث لطائرة أمريكية من طراز F35 من النوع B، قبل حوالي أسبوعين في تكساس.



وأضاف، "تبين من النتائج والمعلومات المنقولة أن هذه الطائرات تتطلب فحصا خاصا لاستبعاد احتمال حدوث عطل فيها".