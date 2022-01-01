  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يوقف 11 طائرة"F35"

الأحد 25 ديسمبر 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يوقف 11 طائرة"F35"



القدس المحتلة/سما/

أعلن  جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، توقيف العمل بسرب من طائرات الـ اف 35، الحربية.
 
ووفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش، قرر سلاح الجو الإسرائيلي، إيقاف 11 طائرة F35 من نوع "أدير"، وذلك بناء على توصية من إدارة إنتاج الطائرات الأمريكية (JPO).
 
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هذا القرار جاء بعد الخلل الذي حدث لطائرة أمريكية من طراز F35 من النوع B، قبل حوالي أسبوعين في تكساس.
 
وأضاف، "تبين من النتائج والمعلومات المنقولة أن هذه الطائرات تتطلب فحصا خاصا لاستبعاد احتمال حدوث عطل فيها".

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

أمطار غزيرة تسقط على فلسطين.. غرق شوارع ومنازل في قطاع غزة (صور وفيديو)

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

الدفاع المدني يستنفر.. غزة تحت السيطرة ودير البلح وضعها سيئ

راصد جوي: قطاع غزة يعمل كمغناطيس ويسجل أعلى معدل هطول أمطار على مستوى الوطن

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

مصرع شاب بصعقة كهربائية نتيجة غرق منزله في دير البلح

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

Screenshot_23

نحو التطبيع؟.. سلطنة عُمان ستعدل قانون مقاطعة "إسرائيل"

قناة عبرية تكشف موعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة رسمياً

63a827fc42360409df25a435

يديعوت: ارتفاع معدل الانتحار بين الجنود الإسرائيليين خلال عام 2022

قناة عبرية: اتفاق داخل الائتلاف الحكومي لنتنياهو يفتح الباب أمام التطبيع مع السعودية

هآرتس تكشف عن خطة "الصهيونية الدينية" لتعزيز الاستيطان في الجليل والنقب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم