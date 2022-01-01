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قناة عبرية تكشف موعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة رسمياً

الأحد 25 ديسمبر 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف موعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة رسمياً



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء المكلف، زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، يعتزم أداء اليمين الدستورية، يوم الخميس القادم، وتولي رئاسة الحكومة رسميا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه اليمينيين، قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له، لإنجاز المهمة.


ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الذي منح نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل حكومته الجديدة، وتبعها تمديد مدة 10 أيام، ينتهي عند منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الكنيست، يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا".

وكان نتنياهو قد توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره اليميني، "الصهيونية الدينية"، و"القوة اليهودية"، و"نوعام"، و"شاس"، و"يهودوت هتوراه"، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.


يجدر الذكر، أن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع في يافا، وتل أبيب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، بدعوى أنها تضم مجرمين مدانين بتهم جنائية، ومتطرفين دينيا.

#نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية

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