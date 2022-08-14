  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

محكمة إسرائيلية تبرئ يهودي من تهم الدعوة للاعتداء على العرب

الأحد 25 ديسمبر 2022 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تبرئ يهودي من تهم الدعوة للاعتداء على العرب



القدس المحتلة/سما/

قضت محكمة إسرائيلية بتبرئة شاب يهودي في العشرينيات من عمره من سكان مركز البلاد، من تهم التحريض على الإرهاب والدعوة للاعتداء على العرب، خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، وعملية "حارس الأسوار.

ووفقا لما ورد في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية، فإن الشاب الذي نسبت لهم تهم التحريض والإرهاب، بادر خلال أحداث هبة الكرامة إلى إنشاء مجموعة تضم 40 شخصا على تطبيق "واتس آب"، حيث دعا عبر المجموعة إلى المساس بالعرب والاعتداء عليهم، بيد أن القاضية شلوميت بن يتسحاق، قررت تبرئة الشاب اليهودي من التهم المنسوبة إليه.

وسوغت القاضية قرارها بتبرئة المتهم من التحريض للاعتداء على العرب بالقول إن "منشوراته وكتاباته عبر واتس آب كانت أكثر للتنفيس، حيث كانت المنشورات فقيرة بالمحتوى، وغير محددة، وعدم وضوحها يؤثر على إمكانيات تفسيرها، إذ تعامل أعضاء المجموعة أيضا مع قضايا أخرى، وذلك خلافا لما زعمته النيابة "، بحسب ما جاء في قرار القاضية.

كما أن القاضية بن يتسحاق، التي برأت الشاب اليهودي من التهم الموجهة إليه، قبلت مزاعم المتهم بخصوص غرضه وهدفه من نشر الرسائل، والزعم أن هذه المنشورات من دون إمكانات للتأثير، حتى في المجموعة "المغلقة".

وبحسب لائحة الاتهام، فقبل نحو نصف عام من العملية العسكرية ضد قطاع غزة "حارس الأسوار"، فتحت مجموعة على تطبيق "واتس آب"، وخلال أحداث هبة الكرامة أصبحت المحادثات بين أعضاء المجموعة عنيفة، حيث كان الموضوع الوحيد الذي تمت مناقشته هو الاضطرابات بين اليهود والعرب.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم وآخرون ناقشوا إمكانية التنظيم الفعلي لصفوفهم، والدعوة للتجمع بغرض إلحاق الأذى والمساس في العرب، على خلفية أحداث هبة الكرامة وحارس الأسوار، حيث نشر المتهم دعوات ومنشورات مباشرة كان الغرض منها التحريض وارتكاب عمل إرهابي وتنسيق أعمال عنيفة وعنف ضد العرب".

وجاء في لائحة الاتهام "لقد كتب المتهم مثلما يفعلون هناك مع اليهود في القدس، يجب أن يتم ذلك مع جميع العمال من نابلس هنا في المنطقة"، أجابه صديقه: "لنفعل ذلك هنا في هرتسليا، إنه لمن العار أن نكون المتهمين في النهاية" ، فأجاب المتهم: "نعم بالطبع، هذه ليست جريمة، إنها مسألة يهودية".

#اسرائيل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أمطار غزيرة تسقط على فلسطين.. غرق شوارع ومنازل في قطاع غزة (صور وفيديو)

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

الدفاع المدني يستنفر.. غزة تحت السيطرة ودير البلح وضعها سيئ

راصد جوي: قطاع غزة يعمل كمغناطيس ويسجل أعلى معدل هطول أمطار على مستوى الوطن

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: اتفاق داخل الائتلاف الحكومي لنتنياهو يفتح الباب أمام التطبيع مع السعودية

هآرتس تكشف عن خطة "الصهيونية الدينية" لتعزيز الاستيطان في الجليل والنقب

التقييم السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على كافة الجبهات

image_processing20220814-205898-s5fdpa

هارتس: "إسرائيل" تنفذ عملية "ترحيل قسري" لفلسطينيين من الضفة يعيشون بغزة

المناضل فتحي خازم " أبو رعد" يعود لمخيم جنين مجدداً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم