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"الاتصالات" تحذر من روابط وهمية لسرقة حسابات المواطنين

الأحد 25 ديسمبر 2022 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاتصالات" تحذر من روابط وهمية لسرقة حسابات المواطنين



رام الله/سما/

حذرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب من التعامل مع رسائل وهمية تدعي أنها من شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية وتمنح ارصدة مجانية بمناسبة العام الجديد، إلا أنها تهدف لسرقة معلومات المستخدم.


  من جانبه أوضح مدير عام الاتصالات في وزارة الاتصالات ليث دراغمة أنه في الاونه الأخيرة انتشرت روابط عبر رسائل تطبيق واتساب تدعي بانها تمنح كل من يفتحها رصيداً مجانياً من شركتي جوال واوريدو، وذلك بهدف سرقة بيانات المستخدم، مُحذرا  المواطنين من التعامل مع هذه الروابط والرسائل  تفادياً  للوقوع  في فخ  القراصنة الإلكترونيين وسرقة المعلومات الشخصية من الهاتف المحمول.


وأكد دراغمة انّ الجهات المختصة في الوزارة تتابع مصدر هذه الرسائل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وستلاحق قانونياً كل من يقوم بمثل هذه الاعمال تحت طائلة المسؤولية، داعيا المواطنين للاسراع بالابلاغ  عن اي روابط وهمية مماثلة حرصاً على مصلحة المواطنين وتفادياً لتعرضهم للتحايل .

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