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بوتين : متأكد “100%” من تدمير صواريخ “باتريوت” الأميركية في أوكرانيا

الأحد 25 ديسمبر 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين : متأكد “100%” من تدمير صواريخ “باتريوت” الأميركية في أوكرانيا



وكالات

 اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد الغرب بالسعي إلى “تقسيم” روسيا في أوكرانيا بعد أكثر من عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنه الكرملين على الدولة المجاورة.

وقال بوتين في مقابلة بث التلفزيون الروسي مقاطع منها إن “كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية”، مؤكدا أن “هدف” موسكو “مختلف تماما وهو توحيد الشعب الروسي”.

كما قال إنه متأكد “100 بالمئة” من أن الجيش الروسي “سيدمر” نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا به.

وردا على سؤال لصحافي من قناة روسيا-1 التلفزيونية خلال مقابلة تم بث مقطع قصير منها على التلفزيون العام، اجاب بوتين “بالطبع، سندمرها (بالتأكيد) 100 بالمئة!”.

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