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الحكم المحلي بغزة تُصدر بيانًا حول تداعيات المنخفض الجوي

الأحد 25 ديسمبر 2022 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم المحلي بغزة تُصدر بيانًا حول تداعيات المنخفض الجوي



غزة/ سما /

أصدرت وزارة الحكم المحلي بغزة، اليوم الأحد، بيانًا حول تداعيات المنخفض الجوي على محافظات القطاع.

وقالت الوزارة، في بيانها: "إنها تحيي كافة رؤساء البلديات لمتابعتهم المستمرة وتواجدهم مع طواقمهم في الميدان والتي كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع المنخفض، لكن فتح الاحتلال للسدود المحاذية للحدود بشكل مفاجئ في منطقة وادي المصدر ووادي السلقا تحديداً أدى لتفاقم الأزمة وغرق عشرات البيوت".

وأضافت: "أنها تابعت تداعيات المنخفض الجوي الذي عصف بقطاع غزة الليلة الماضية والأزمة التي مر بها القطاع نتيجة هطول الأمطار الغزيرة بكميات كبيرة والذي مازال مستمراً حتى صباح اليوم في عدة محافظات".

وتابعت: "إنّ وزارة الحكم المحلي ولجان الطواريء الحكومية بأعضائها من طواقم وزارة الداخلية في جهازي الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية ووزارة الاشغال ولجان الطوارئ في البلديات على انعقاد متواصل ومتابعة حثيثة لتداعيات المنخفض حيث تفقد ميدانياً وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير مع طاقم لجنة الطواريء كافة المناطق المتضررة".

وحملت الاحتلال غرق المناطق الشرقية في وسط القطاع وغرق الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل وتجمع المياه بكميات كبيرة في شارع صلاح الدين.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بضرورة التدخل العاجل بالضغط على الاحتلال لمنع فتح السدود المحاذية لقطاع غزة، وتدعو لوقوف الجميع عند مسؤولياته.

وأهابت بكافة المواطنين بعدم إلقاء النفايات بغير أماكنها مما يسبب انسداد لمصارف مياه الأمطار.

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