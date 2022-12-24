السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ211 على التوالي

النقب / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة، اليوم الأحد، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب بأراضي الـ48، للمرة الـ211 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهدمت السلطات الإسرائيلية مساكن العراقيب للمرة 210، يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وهذه المرة الـ15 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021.

ويعيد الأهالي في العراقيب نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

وتبقى في القرية 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

إضافة إلى العراقيب، تقارع القرى الفلسطينية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي.