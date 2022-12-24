  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يدمرون مخزنا زراعيا في شوفة جنوب طولكرم

الأحد 25 ديسمبر 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

دمر مستوطنون، اليوم الأحد، محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وقال مالك المخزن، المزارع تحسين حامد ، إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس"، بقيام مستوطنين بتدمير محتويات مخزنه وتخريب المعدات الزراعية الموجودة داخله.

وأضاف أن هذه الاعتداء ليس جديدا، حيث تعرض مخزنه لاعتداءات متكررة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن المستوطنين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم فيها، ويمنعون المزارعين من رعي مواشيهم، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.

#طولكرم #مستوطنون #شوفة

الأكثر قراءة اليوم

أمطار غزيرة تسقط على فلسطين.. غرق شوارع ومنازل في قطاع غزة (صور وفيديو)

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 (فيديو)

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

التقييم السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على كافة الجبهات

image_processing20220814-205898-s5fdpa

هارتس: "إسرائيل" تنفذ عملية "ترحيل قسري" لفلسطينيين من الضفة يعيشون بغزة

20160802163224

مقترح قانون في الحكومة المرتقبة سيُحدث ثورة في "جيش الاحتلال"

photo_2022-12-24_23-28-05 (6)

تشييع جثمان الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم

photo_2022-12-24_22-06-36

الدفاع المدني يستنفر.. غزة تحت السيطرة ودير البلح وضعها سيئ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم