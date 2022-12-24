مستوطنون يدمرون مخزنا زراعيا في شوفة جنوب طولكرم

طولكرم / سما /

دمر مستوطنون، اليوم الأحد، محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وقال مالك المخزن، المزارع تحسين حامد ، إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس"، بقيام مستوطنين بتدمير محتويات مخزنه وتخريب المعدات الزراعية الموجودة داخله.

وأضاف أن هذه الاعتداء ليس جديدا، حيث تعرض مخزنه لاعتداءات متكررة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن المستوطنين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم فيها، ويمنعون المزارعين من رعي مواشيهم، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.