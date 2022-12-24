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5 طرق طبيعية لتعزيز المناعة

الأحد 25 ديسمبر 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 طرق طبيعية لتعزيز المناعة



وكالات / سما /

يجلب فصل الشتاء مجموعة متنوعة من الأمراض الصحية، من السعال الشائع أو نزلات البرد إلى الأنفلونزا وأنفلونزا المعدة، يعتبر الشتاء مجموعة من العديد من الأمراض.

نظرًا لأن جسمنا أكثر عرضة للأمراض في الشتاء، فمن الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة للابتعاد عن هذه الأمراض الصحية ومنع دخول الفيروسات والبكتيريا إلى أجسامنا، أفضل طريقة للقيام بذلك هي التأكد من أن لدينا نظامًا مناعيًا قويًا يعمل على درء الفيروس ومكافحته.

طرق طبيعية لتعزيز المناعة

لبدء روتين صحي ، من المهم تنحية الوضع الطبيعي الجديد لنمط الحياة المستقرة جانبًا والتحول إلى أسلوب حياة قلبية. فيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها تحسين مناعتك وتعزيزها في فصل الشتاء هذا لتجنب المخاطر الصحية.

1- احصل على اللقاحات الضرورية

أول الأشياء، من أجل إبعاد أمراض الشتاء، من المهم إجراء جميع التطعيمات في الوقت المناسب، اللقاحات من أفضل الطرق لحماية أنفسنا من الأمراض الضارة، احصل على لقاح الأنفلونزا السنوي والتزم بالخطوات التالية.

2- تناول نظام غذائي متوازن

أنت ما تأكله ولا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على هذا، النظام الغذائي الصحي هو مفتاح نظام المناعة القوي. ادمج البروتين والدهون الصحية والفواكه والخضراوات الموسمية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إضافة المغذيات الدقيقة التالية إلى نظامك الغذائي:-

- فيتامين ب 6

- فيتامين هـ.

- فيتامين سي.

- المغنيسيوم.

- الزنك.

3- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

لا يقتصر النشاط البدني على بناء العضلات وتقوية القلب فحسب ، بل يساعد أيضًا في التخلص من التوتر ودعم نظام المناعة الصحي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعد الخلايا المناعية على العمل بكفاءة أكبر، كما أنه يوفر إمكانية الكشف والتفاعل بشكل أفضل مع العديد من الفيروسات والالتهابات.

4- النوم جيدا

لن ينجح شيء إذا لم تنم بشكل كافٍ كل ليلة، نحن لا ندرك وظائف الجسم الضرورية التي تحدث أثناء النوم، لذلك ، من الضروري التمسك بنمط النوم. النوم الكافي يمنح الجهاز المناعي وقتًا كافيًا لمحاربة أي عدوى أو مرض.

5- تناول المكملات

يجب أن تكون المكملات هي الملاذ الأخير لمحاربة أي فيروس للعدوى. يمكن أن تساعد في تعزيز نظام المناعة لديك ، ومع ذلك ، استشر دائمًا طبيبًا أو خبيرًا طبيًا  صحيًا قبل أخذ أي منها.

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