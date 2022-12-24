نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالربو في الشتاء

وكالات / سما /

يمكن أن يتسبب هواء الشتاء البارد والجاف في انتشار الفيروسات وزيادة فرص الإصابة بالربو لدى الأطفال، وحول ذلك قدم الخبراء في أحد مستشفيات الأطفال بعض النصائح لمساعدة الآباء على إبقاء أعراض الجهاز التنفسي المقلقة لأطفالهم تحت السيطرة.

كما أوضح التقرير المنشور عبر موقع “ Children Minnesota.”، أنه في حين أن الربو هو حالة رئوية يمكن أن تجعل التنفس أكثر صعوبة، إلا أن بعض الأشياء يمكن أن تزيد الأعراض سوءً، مثل الهواء البارد والدخان .

ولتجنب نوبات الربو لدى الأطفال عليك التأكد من أن طفلك لديه الملابس المناسبة لارتدائها في الخارج ، بما في ذلك وشاح أو تدفئة الرقبة التي يمكنهم ارتداؤها على فمهم وأنفهم، ويمكن أن يساعد ذلك في تدفئة وترطيب الهواء الذي يتنفسه.

ويجب الحفاظ على الطفل من الإصابة بالربو عن طريق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر والتأكد من عدم إصابة طفلك بالأنفلونزا.

فيمكن أن تؤدي الأنفلونزا إلى دخول الأطفال المصابين بالربو إلى المستشفى، و يعاني الأشخاص المصابون بالربو من تضخم وحساسية الممرات الهوائية بالفعل ، لذا فمن المرجح أن يتعرضوا لمضاعفات صحية خطيرة مثل الالتهاب الرئوي إذا أصيبوا بالأنفلونزا، فيمكن أن يتسبب فيروس الأنفلونزا في ظهور أعراض الربو حتى في حالات الربو الخفيفة أو الحالات التي يتم التحكم فيها جيدًا عن طريق الأدوية.

ويجب أن تعلم أطفالك كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بالماء والصابون ، مع الاستمرار في تشجيعهم على إبقاء أيديهم بعيدًا عن وجوههم.كما أوضح التقرير،أنه لا تضمن لقاح الأنفلونزا الوقاية من أعراض الأنفلونزا بنسبة 100٪ ، ولكن يمكن أن تحد من شدة العدوى ومدتها، و قد يقلل أيضًا من خطر دخول المستشفى.

ولا تسمح أبدًا بالتدخين في المنزل أو السيارة لأن ذلك قد يؤدي إلى اشتعال الربو، ويؤذي التدخين السلبي الرئتين، و يمكن أن يسبب مشاكل في التنفس على المدى الطويل ويزيد من مشاكل التنفس الحالية.

احمل دائمًا أدوية التخفيف السريع لطفلك، و اجعل طفلك يأخذ جرعة وقائية من دواء الإغاثة السريعة قبل التوجه للخارج، و استخدمه أثناء نوبة الربو.

تعمل هذه الأدوية بسرعة ، لكن آثارها قصيرة الأمد ولا تعالج الربو.

ضع خطة عمل للربو للاستعداد لنوبات تفجر الربو في جميع الفصول، و يمكنك العمل مع طبيب طفلك لتخصيص خطة لطفلك.