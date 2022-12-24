  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أفضل السماعات الاسلكية لعام 2022

الأحد 25 ديسمبر 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل السماعات الاسلكية لعام 2022



وكالات / سما /

شهد العام 2022، ثورة تقنية في سماعات الأذن، من شركات عملاقة مثل سوني وآبل وسامسونغ.

ويعتبر تحديد السماعة اللاسلكية داخل الأذن المناسبة لهاتفك ولاستخداماتك، وأيضًا لميزانيتك، عملية تتطلب الكثير من الوقت والجهد، خاصة في ظل وجود العشرات من ماركات السماعات في الأسواق.

ونقدم لكم أفضل 5 سماعات لعام 2022 مع مراجعة لكل منها، وما يميزها عن غيرها:

Jabra Elite 3

قوة سماعات Jabra هو في توفيرها للأساسيات، وهذا ما جعلها تحتل المرتبة الثانية في المجال المزدحم للمنافسة، وبسعر يقل عن 100 دولار.

وتتميز بأنها تصل إلى سبع ساعات من التشغيل المتواصل، وتحمل العلبة المدمجة ثلاث شحنات إضافية، الأزرار سهلة الاستخدام، وتم تصنيف سماعات الأذن IP55 لمقاومة الغبار والماء.

51RMgNGAmnL._SX679_.jpg

 
#Jabra Elite 3 #سماعات #سماعات الأذن #تقنية

الأكثر قراءة اليوم

أمطار غزيرة تسقط على فلسطين.. غرق شوارع ومنازل في قطاع غزة (صور وفيديو)

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 (فيديو)

إعلام إسرائيلي: استهداف مستوطنة "شاكيد" فشل أمني

الأخبار الرئيسية

image_processing20220814-205898-s5fdpa

هارتس: "إسرائيل" تنفذ عملية "ترحيل قسري" لفلسطينيين من الضفة يعيشون بغزة

20160802163224

مقترح قانون في الحكومة المرتقبة سيُحدث ثورة في "جيش الاحتلال"

photo_2022-12-24_23-28-05 (6)

تشييع جثمان الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم

photo_2022-12-24_22-06-36

الدفاع المدني يستنفر.. غزة تحت السيطرة ودير البلح وضعها سيئ

photo_2022-12-24_22-05-59

راصد جوي: قطاع غزة يعمل كمغناطيس ويسجل أعلى معدل هطول أمطار على مستوى الوطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم