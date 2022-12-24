أفضل السماعات الاسلكية لعام 2022

شهد العام 2022، ثورة تقنية في سماعات الأذن، من شركات عملاقة مثل سوني وآبل وسامسونغ.

ويعتبر تحديد السماعة اللاسلكية داخل الأذن المناسبة لهاتفك ولاستخداماتك، وأيضًا لميزانيتك، عملية تتطلب الكثير من الوقت والجهد، خاصة في ظل وجود العشرات من ماركات السماعات في الأسواق.

ونقدم لكم أفضل 5 سماعات لعام 2022 مع مراجعة لكل منها، وما يميزها عن غيرها:

Jabra Elite 3

قوة سماعات Jabra هو في توفيرها للأساسيات، وهذا ما جعلها تحتل المرتبة الثانية في المجال المزدحم للمنافسة، وبسعر يقل عن 100 دولار.

وتتميز بأنها تصل إلى سبع ساعات من التشغيل المتواصل، وتحمل العلبة المدمجة ثلاث شحنات إضافية، الأزرار سهلة الاستخدام، وتم تصنيف سماعات الأذن IP55 لمقاومة الغبار والماء.