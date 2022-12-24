فلسطين الغد تطلق مشروع اجراء عمليات للمرضى الفقراء في7 مستشفيات بتمويل كويتي

غزة / سما/

اطلقت جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية في قطاع غزة مشروع اجراء عمليات جراحية لمئات المرضى الفقراء وتوفير العلاج والخدمات التشخيصية لهم في7 مستشفيات ومراكز صحية في عدة مناطق بقطاع غزة.

وقد اكدت جمعية فلسطين الغد في بيان صحفي بأنها باشرت بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع تلك المستشفيات والمراكز الصحية الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، متأملة بأن يمثل هذا المشروع حافزاً للمتبرعين وفاعلي الخير، لتوجيه جزءً من مساعداتهم الى قطاع غزة المحاصر للتخفيف من هذه المأساة الانسانية.

ووجهت الجمعية جزيل الشكر وعظيم الامتنان الى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت الشقيقة لدورهم الرائع في دعم اخوانهم الفلسطينيين انطلاقا من روح الشهامة والنخوة والوحدة العربية.

وجاء في البيان: هذا المشروع سيخفف من معاناة الآلاف من المرضى الفقراء الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحية عاجلة ولا يستطيعون الانتظار بسبب طول القوائم على لوائح الانتظار في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة خوفا من تدهور حالتهم الصحية، ويأتي ذلك تأكيداً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين قطاعات المجتمع الرسمية والأهلية سيما وأن القطاع الصحي في قطاع غزة يتم ادارته بواسطة المؤسسات الحكومية إلى جانب المؤسسات الصحية الأهلية.

فقد وقعت جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية سبعة اتفاقيات مع مستشفيات العودة والكرامة شمال القطاع والصحابة وحيفا والاهلي العربي وسط القطاع ودار السلام جنوب القطاع من اجل تنفيذ مشروع اجراء عمليات جراحية لمئات المرضى الفقراء بقطاع غزة و توفير العلاج و الخدمات التشخيصية لهم لأنهم يحتاجون لإجراء عمليات جراحية سريعة ولا يستطيعون بسبب طول القوائم على لوائح الانتظار في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة التي لا تلبي حاجتهم بسبب كثرة الاعداد وقلة الامكانات نظرا للحصار والاغلاق الاسرائيلي.

واوضحت الجمعية ان عملية اختيار المرضى الفقراء تتم من قبل المستشفيات بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية ضمن معايير عادلة شفافة، بحيث تكون الاولية للأشد مرضا وفقرا وحاجة لإجراء العمليات الجراحية العاجلة وممن تتطلب حالتهم تدخل سريع.

وقد دأبت فلسطين الغد منذ تأسيسها على الاستجابة للأزمات الإنسانية وتوفير الدعم الكامل في مختلف مناحي الحياة للأسرة الفلسطينية بقطاع غزة سيما " الأطفال والنساء " منهم.