  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

‏تويتر يوفر عداد قراءات للتغريدات على غرار يوتيوب

الأحد 25 ديسمبر 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‏تويتر يوفر عداد قراءات للتغريدات على غرار يوتيوب



وكالات / سما /

تعمل منصة "تويتر" الأمريكية في الوقت الحالي على إضافة ميزة جديدة، هي عداد مشاهدات التغريدات ‏المنشورة، والذي يشبه إلى حد بعيد عداد المشاهدات في موقع "يوتيوب".‏

وستسمح هذه الميزة لجميع المستخدمين بالتحقق من عدد المشاهدات لجميع تغريداتهم.

وفي السابق، كان المستخدمون الذين قاموا بالتغريد فقط يحسبون عدد المشاهدات باستخدام موقع "Tweet Analytics" (تحليلات التغريدات).

وأفاد بعض مستخدمي "تويتر" بأن عداد قراءة التغريدات بدأ في الظهور في تغريداتهم الخاصة.

وكتب المدير التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، اليوم الخميس، أن "تويتر" سيطرح عداد مشاهدات التغريدات، وذلك "لكي يتمكن المستخدمون من معرفة عدد مرات مشاهدة التغريدة"، مضيفا أن "هذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديوهات".

وأوضح إيلون ماسك أن عدد قرارة التغريدات "يظهر مدى حيوية "تويتر" أكثر مما قد يبدو، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من المستخدمين يقرأون التغريدات، دون أن يغردوا أو يردوا أو يعبروا عن إعجابهم بالتغريدات، لأن هذه إجراءات عامة"، وفق قوله.

#تويتر #يوتيوب #التغريدات #المستخدمين

الأكثر قراءة اليوم

أمطار غزيرة تسقط على فلسطين.. غرق شوارع ومنازل في قطاع غزة (صور وفيديو)

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 (فيديو)

إعلام إسرائيلي: استهداف مستوطنة "شاكيد" فشل أمني

الأخبار الرئيسية

image_processing20220814-205898-s5fdpa

هارتس: "إسرائيل" تنفذ عملية "ترحيل قسري" لفلسطينيين من الضفة يعيشون بغزة

20160802163224

مقترح قانون في الحكومة المرتقبة سيُحدث ثورة في "جيش الاحتلال"

photo_2022-12-24_23-28-05 (6)

تشييع جثمان الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم

photo_2022-12-24_22-06-36

الدفاع المدني يستنفر.. غزة تحت السيطرة ودير البلح وضعها سيئ

photo_2022-12-24_22-05-59

راصد جوي: قطاع غزة يعمل كمغناطيس ويسجل أعلى معدل هطول أمطار على مستوى الوطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم