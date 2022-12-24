‏تويتر يوفر عداد قراءات للتغريدات على غرار يوتيوب

وكالات / سما /

تعمل منصة "تويتر" الأمريكية في الوقت الحالي على إضافة ميزة جديدة، هي عداد مشاهدات التغريدات ‏المنشورة، والذي يشبه إلى حد بعيد عداد المشاهدات في موقع "يوتيوب".‏

وستسمح هذه الميزة لجميع المستخدمين بالتحقق من عدد المشاهدات لجميع تغريداتهم.

وفي السابق، كان المستخدمون الذين قاموا بالتغريد فقط يحسبون عدد المشاهدات باستخدام موقع "Tweet Analytics" (تحليلات التغريدات).

وأفاد بعض مستخدمي "تويتر" بأن عداد قراءة التغريدات بدأ في الظهور في تغريداتهم الخاصة.

وكتب المدير التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، اليوم الخميس، أن "تويتر" سيطرح عداد مشاهدات التغريدات، وذلك "لكي يتمكن المستخدمون من معرفة عدد مرات مشاهدة التغريدة"، مضيفا أن "هذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديوهات".

وأوضح إيلون ماسك أن عدد قرارة التغريدات "يظهر مدى حيوية "تويتر" أكثر مما قد يبدو، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من المستخدمين يقرأون التغريدات، دون أن يغردوا أو يردوا أو يعبروا عن إعجابهم بالتغريدات، لأن هذه إجراءات عامة"، وفق قوله.