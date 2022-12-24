الدفاع المدني بغزة يتحدث عن آلية تعامل طواقمه مع المنخفض الجوي

غزة / سما /

تحدث الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل، صباح يوم الأحد، عن آلية تعامل طواقمه مع المنخفض الجوي.

وقال بصل في حديثٍ صحفي: "منذ اللحظة الأولى للحديث عن المنخفض الجوي القادم على قطاع غزة اجتمعت خلية الأزمة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني وكانت المخرجات هي إعلان حالة الاستنفار للطواقم التي تعمل في الميدان ورفع مستوى الجهوزية على مستوى المحافظات الخمسة".

وأضاف: "ما فاجئنا وكان صعبا علينا هو قيام الاحتلال بفتح السدود في منطقة المصدر ووادي السلقا، ما أثر بشكل كبير على عملنا وكانت عبء كبير علينا، حيث تسببت في غرق العديد من المنازل وارتفع منسوب المياه في تلك المناطق".

وتابع: "إنّ طواقمنا تعاملت منذ لحظة بداية المنخفض حتى هذه اللحظة مع ما يزيد عن 70 مهمة في منطقة خانيونس ودير البلح فقط".

وأكمل: "طواقمنا متواجدة حتى هذه اللحظة في الميدان ومستعدة للتعامل مع التطورات وفق الإمكانيات المتاحة، لافتةً إلى أنّ أرقام الدفاع المدني المجانية متاحة على مدار الـ 24 ساعة، وتتعامل الطواقم مع أي اتصال تتلقاه من أي مواطن، لكن في بعض الأحيان يكون هناك ضغط على الاتصال ما يصعب ردنا على كل المواطنين.

وأردف: "إنّ الأرقام المتعارف عليها للاتصال في أوقات الطوارئ هي 109 للعمليات المركزية، و102 رقم الدفاع المدني، ولدينا كادر كبير لاستقبال نداءات المواطنين، وفي حالة الضغط نتعامل بالأولوية مع الحالات الأكثر خطورة".

استطرد بصل: "منطقة الوسطى أخذت جهدًا كبيرًا جدًا حيث بقيت الطواقم للساعة 6 صباحًا وهي تعمل بالميدان وتقوم بسحب المياه من منازل المواطنين، بسبب قيام الاحتلال بفتح السدود".

وطالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات والحرص الشديد عند استعمال أدوات التدفئة وعدم لمس أعمدة الكهرباء خاصة المعدنية منها.