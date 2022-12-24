ريال مدريد يحسم موقفه تجاه ضم كيليان مبابي

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن نادي ريال مدريد لا ينوي فتح ملف ضم كيليان مبابي من جديد. حيث أن قادة المرينجي يريدون الابتعاد عن الضوضاء الناتجة عن المهاجم.

وظهرت أخبار جديدة بعد تألق المهاجم الفرنسي في كأس العالم 2022 في قطر بأن النادي الإسباني العاصمي لا يزال يُفكر في فتح قضية مبابي من جديد ومحاولة الحصول على خدماته.

وكان مبابي قريبًا للغاية من ارتداء قميص الريال في مايو الماضي. لكن المهاجم قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وذلك بخلاف المتوقع منه بعد كل تصريحاته وإيماءاته عن الكيان المدريدي.

وحسب ماركا فإن إدارة ريال مدريد اتخذت مسارًا مختلفًا وأنها لا تنوي فتح الملف من جديد. فمبابي هو من قرر الاستمرار مع النادي الباريسي وأراد أن يحصل على الامتيازات الخاصة في العاصمة الفرنسية.

وذكرت الصحيفة بأن ريال مدريد أراد منذ الصيف الماضي تعزيز مكانة لاعبين آخرين داخل غرفة الملابس مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور. ولا ينوي النادي مجئ مبابي الآن لأنه قد يزعزع من استقرار المجموعة.

وأضاف التقرير بأنه لا أحد في ريال مدريد ينكر جودة وقوة مبابي التي يُمكن أن تضيف الكثير للفريق من الناحية الفنية. ولكن في الوقت الحالي فإن خارطة الطريق لا تمر عبر الفرنسي. بالإضافة إلى ذلك يعتقدون بأنه على الجانب المالي فإنه لا يُمكن منافسة باريس سان جيرمان.