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نابولي يقدم عرضا لضم النجم المغربي أوناحي

الأحد 25 ديسمبر 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابولي يقدم عرضا لضم النجم المغربي أوناحي



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن نابولي الإيطالي يسعى للتعاقد مع الدولي المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان فريق أونجيه الفرنسي.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" footmercato الإيطالي أن نادي نابولي يتصدر سباق التعاقد مع أوناحي، مشيرا إلى أن فريق الجنوب الإيطالي يسعى للتعاقد مع لاعب الوسط على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف الموقع أن نابولي يبذل جهوده حاليا لإقناع إدارة أنجيه بفكرة الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم التفاوض لاحقا على التعاقد مع اللاعب الشاب بشكل نهائي.

وبات أوناحي محل اهتمام الأندية الأوروبية بعد أدائه الرائع في كأس العالم قطر 2022 حيث ساهم في وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي في إنجازٍ غير مسبوق للكرة العربية والأفريقية.

وإلى جانب نابولي يرغب نادي إنتر ميلان في التعاقد مع أوناحي (22 عاما)، بحسب "فوت ميركاتو" الذي قال إن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

كما تريد أندية أوروبية أخرى الحصول على خدمات أوناحي، من بينها مرسيليا الفرنسي الذي سيحاول إقناع اللاعب بالانتقال إليه والبقاء في الأجواء الفرنسية.

وكانت القيمة السوقية لأوناحي قبل مونديال قطر تقدر بنحو 3.5 ملايين يورو، لكنها ستزيد بشكل كبير بعد مردوده المميز خلال البطولة، حيث شارك في المباريات السبع لمنتخب المغرب وبلغ معه المربع الذهبي.

 
#نابولي #أوناحي #فرنسا #المغرب #كأس العالم

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