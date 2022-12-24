الأرجنتين ترد بحملة ساخرة على مطالبات فرنسا بإعادة النهائي

أطلقت جماهير منتخب الأرجنتين حملة ساخرة للرد على مطالبات عشاق المنتخب الفرنسي بإعادة المباراة النهائية لكأس العالم 2022، والتي انتصر بها منتخب التانجو بركلات الترجيح بقيادة ليونيل ميسي.

ودشنت الجماهير الفرنسية حملة على الإنترنت في اليومين الماضيين، وطالبت فيها بإعادة المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل في قطر، بحجة أن الأرجنتين انتصرت بفضل قرارات الحكم الغريبة.

وجاء مضمون العريضة التي قدمتها جماهير المنتخب الفرنسي “تم بيع المباراة بشكل كامل. لم يكن هناك ركلة جزاء، بالإضافة لوجود خطأ في الهدف الثاني”. وحصلت هذه الحملة على 200 ألف توقيع على موقع “ميس أوبينيونس”.

ولم تمضي سوى بضعة ساعات حتى أطلقت الجماهير الأرجنتينية حملة مضادة وساخرة، وبدأت من شخص أرجنتيني يُدعى “فالنتين جوميز”، والذي نجح في الحصول على 30 ألف توقيع لحملته حتى الآن.

وطالب عشاق منتخب التانجو في هذه الحملة بأن تتوقف الجماهير الفرنسية عن البكاء، وجاء مضمون العريضة “إذا كان الفرنسيين يجمعون التوقيعات لإعادة المباراة النهائية لكأس العالم، فأقترح أن نستفيد من لحظة وحدة الأرجنتينيين ونجمع توقيعات حتى يتوقف الفرنسيون عن البكاء ونفوز بكأس العالم للتوقيعات أيضاً”.