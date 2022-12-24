انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022

القدس المحتلة / سما /

أقدم 14 جنديا إسرائيليا على الانتحار منذ بداية العام 2022، خلال تأدية الخدمة العسكرية، حيث تعتبر هذه المعطيات هي الأعلى منذ 5 سنوات، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وأظهرت المعطيات أن 14 جنديا أقدموا على الانتحار خلال الخدمة العسكرية، بينما 11 جنديا انتحروا خلال العام 2011، فيما سجلت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بصفوف الجنود بالعام 2011، عندما بلغ عن انتحار 21 جنديا، بينما بالعام 2013 بلغ عن انتحار 6 جنود فقط.

ويستدل من المعطيات، أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور، حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على الانتحار.

ولم يتوصل الجيش الإسرائيلي إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود والذكور على وجه الخصوص، حيث صدرت تعليمات للضباط في الجيش بالحرص على "زيادة اليقظة والاهتمام الازم" لمنع زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود.

وأصدر رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، تعليمات بفتح خط ساخن للجنود الذين يعانون من مشاكل نفسية.

كما تم تحضير برنامج عمل يهدف الحد من حالات الانتحار، ويشمل البرنامج تقليص ساعات حيازة الجنود للسلاح، وتوسيع دائرة التعليم ودورات التأهيل للجنود.

وأظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي الارتفاع المتواصل في الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الأوضاع النفسية، حيث سجل في العام 2015 طلبات بلغت نسبتها 4.5%، تطلب الإعفاء من الخدمة بسبب الأوضاع النفسية، وارتفعت الطلبات لتصل إلى 8.5% في نهاية العام 2020.

ليس هذا وحسب، بل أن طلبات الإعفاء عن الاستمرار في الخدمة العسكرية بسبب الأوضاع النفسية، بارتفاع متواصل خلال الخدمة الإلزامية أيضا، وبلغت حوالي 8.6%، علما أن غالبية طلبات الإعفاء تكون خلال العام الأول من الخدمة العسكرية.