فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت احرونوت":
- ارتفاع كبير في عدد الجنود الذين انتحروا العام الجاري: 14 جنديا الرقم الأعلى منذ خمس سنوات
- نتنياهو يأمل ان تؤدي الحكومة الجديد قسم الولاء يوم الخميس القادم
- غضب في الليكود من تعيين مقرب من نتنياهو من خارج الحزب وزيرا للخارجية
- الغاء قانون يمنع التحريض والعنصرية من قبل بن عفير ونتنياهو ليتسنى للمتطرفين اليهود خوض الانتخابات يثير جدلا واسعا
* "معاريف":
- وقت القرار في الليكود:كبار المسؤولين في الليكود ينتظرون قرار نتنياهو حول أماكنهم الوزارية
- لا إصابات في اطلاق النار على مستوطنة "شاكيد"
- اطلاق النار على عائلة بدوية من تل السبع ومقتل احد افرادها
- عيد ميلاد مثلج خاصة في كندا والولايات المتحدة ومقتل 19 شخصا في عاصفة ثلجية
* "هآرتس":
- خطة تهويد للجليل والنقب لحزب الصهيونية الديني: امتيازات لليهود وممارسة ضغوط على العرب
- الاتفاقيات أنجزت وفي الليكود يتوقعون تشكيل الحكومة يوم الخميس القادم
- افتتاحية الصحيفة: قانون الهجرة الذي يمكن من خلاله سجن كل مهاجر غير شرعي بدون تحديد الفترة الزمنية يعني التنكيل بالمهاجرين وتعذيبهم
- نمرود الوني: هكذا يخربون ثقافة الديمقراطية
- المئات يتظاهرون في حيفا ضد القوانين الجديدة