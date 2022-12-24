رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- ارتفاع كبير في عدد الجنود الذين انتحروا العام الجاري: 14 جنديا الرقم الأعلى منذ خمس سنوات

- نتنياهو يأمل ان تؤدي الحكومة الجديد قسم الولاء يوم الخميس القادم

- غضب في الليكود من تعيين مقرب من نتنياهو من خارج الحزب وزيرا للخارجية

- الغاء قانون يمنع التحريض والعنصرية من قبل بن عفير ونتنياهو ليتسنى للمتطرفين اليهود خوض الانتخابات يثير جدلا واسعا

* "معاريف":

- وقت القرار في الليكود:كبار المسؤولين في الليكود ينتظرون قرار نتنياهو حول أماكنهم الوزارية

- لا إصابات في اطلاق النار على مستوطنة "شاكيد"

- اطلاق النار على عائلة بدوية من تل السبع ومقتل احد افرادها

- عيد ميلاد مثلج خاصة في كندا والولايات المتحدة ومقتل 19 شخصا في عاصفة ثلجية

* "هآرتس":

- خطة تهويد للجليل والنقب لحزب الصهيونية الديني: امتيازات لليهود وممارسة ضغوط على العرب

- الاتفاقيات أنجزت وفي الليكود يتوقعون تشكيل الحكومة يوم الخميس القادم

- افتتاحية الصحيفة: قانون الهجرة الذي يمكن من خلاله سجن كل مهاجر غير شرعي بدون تحديد الفترة الزمنية يعني التنكيل بالمهاجرين وتعذيبهم

- نمرود الوني: هكذا يخربون ثقافة الديمقراطية

- المئات يتظاهرون في حيفا ضد القوانين الجديدة