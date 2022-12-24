رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها على تأكيد الرئيس محمود عباس خلال مشاركته بمأدبة العشاء الميلادي التي نظمتها حراسة الأراضي المقدسة، بأنه لن يقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي في فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: رغم ما نتعرض له من ظلم وعدوان ستبقى رسالتنا للعالم رسالة أمل ومحبة وسلام

- أبو ردينة يدعو لوضع آليات لتنفيذ حملة إعلامية عربية لدعم القدس والرواية الفلسطينية

- اشتية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية

- وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

- مؤسسات وناشطو الأقلية الأفريقية الأميركية يعتبرون إسرائيل دولة "أبرتهايد"

- الوزير عساف يسلم مكرمة رئاسية لجمعية الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة في عرابة

- برئاسة فلسطين: "الإيسيسكو" تعقد الدورة الـ43 لمجلسها التنفيذي

- "الجنائية الدولية" تحيل ملف الشكوى في قتل الزميلة أبو عاقلة لمجموعة المعلومات الخاصة بها

- عاصفة ثلجية مميتة تشل الحياة في الولايات المتحدة

* "الأيام":

- الرئيس: لــن نقـبـل بمواصـلة استـهـداف الاحتلال للوجود المسيحي في فلسطين

- مواجهات وإصابات في كفر قدوم وبيت إجزا والتصدي لعملية اقتحام في جنين ومخيمها

- بيت لحم: بطريرك القدس للاتين يترأس قداس منتصف الليل

- قطاع غزة: غرق منازل وشوارع جراء الأمطار الغزيرة ووفاة شاب

- إسرائيل تعرض اتفاقًا على 18 أسيرًا فلسطينيًا من حاملي الجنسية الأردنية لإكمال محكوميتهم في المملكة

- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في حيفا ضد حكومة نتنياهو

- مجدلاني: حكومة نتنياهو القادمة تستبدل عملية السلام وحل الدولتين بالضم والاستيطان

- منفذ اعتداء باريس يعترف بعنصريته واندلاع أحـداث عنـف خلال مسيرة

- أوكرانيا: 10 قتلى في قصف على خيرسون وتواصل الضربات الروسية لمدينة باخموت

- أميركـا: عاصفة ثلجية مميتة تشـل الحـيـاة عشـيـة المـيـلاد

* "القدس":

- الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

- غرق منازل وتضرر شوارع بسبب الأمطار الغزيرة في غزة

- إسرائيل تعرض اتفاقا على 18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

- ضغوط لإلغاء قرار أمريكي يحجب التأشيرات عن آلاف الإسرائيليين

- استطلاع: 51% من الإسرائيليين غير راضين عن تركيبة الحكومة الجديدة

- تحويل إسرائيلي قتل فلسطينيا للحبس المنزلي!