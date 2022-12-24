  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع شاب جراء تسرب غاز في منزل بالخليل

الأحد 25 ديسمبر 2022 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب جراء تسرب غاز في منزل بالخليل



رام الله / سما /

قالت مصادر غير رسمية، إن مواطنا 30 عاما قد لقي مصرعه الليلة، بسبب تسرب غاز داخل احد المنازل.

واضافت المصادر، بأن الشرطة واطفائية بلدية الخليل وسيارة اسعاف هرعوا الى مكان الحادث في حي الجامعة، ولا زالت جهات الاختصاص تحقق لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات:" تلقينا بلاغًا عن وجود تسرب غاز في إحدى البنايات السكنية مقابل جامعة الخليل، وتم تحريك قوة مشتركة للمكان وجاري إغلاق الشارع المؤدي إلى البناية تحسبًا لأي طارئ، ونناشد المواطنين بعدم الاقتراب من المكان في هذه اللحظات".

الأكثر قراءة اليوم

أمطار غزيرة تسقط على فلسطين.. غرق شوارع ومنازل في قطاع غزة (صور وفيديو)

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 (فيديو)

"ميدل إيست آي": كيف سلم نتنياهو البندقية لبن غفير حتى يبدأ حرب الضم؟

الأخبار الرئيسية

20160802163224

مقترح قانون في الحكومة المرتقبة سيُحدث ثورة في "جيش الاحتلال"

photo_2022-12-24_23-28-05 (6)

تشييع جثمان الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم

photo_2022-12-24_22-06-36

الدفاع المدني يستنفر.. غزة تحت السيطرة ودير البلح وضعها سيئ

photo_2022-12-24_22-05-59

راصد جوي: قطاع غزة يعمل كمغناطيس ويسجل أعلى معدل هطول أمطار على مستوى الوطن

Screenshot_19

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم