مصرع شاب جراء تسرب غاز في منزل بالخليل

رام الله / سما /

قالت مصادر غير رسمية، إن مواطنا 30 عاما قد لقي مصرعه الليلة، بسبب تسرب غاز داخل احد المنازل.

واضافت المصادر، بأن الشرطة واطفائية بلدية الخليل وسيارة اسعاف هرعوا الى مكان الحادث في حي الجامعة، ولا زالت جهات الاختصاص تحقق لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات:" تلقينا بلاغًا عن وجود تسرب غاز في إحدى البنايات السكنية مقابل جامعة الخليل، وتم تحريك قوة مشتركة للمكان وجاري إغلاق الشارع المؤدي إلى البناية تحسبًا لأي طارئ، ونناشد المواطنين بعدم الاقتراب من المكان في هذه اللحظات".