إعلام إسرائيلي: استهداف مستوطنة "شاكيد" فشل أمني

القدس المحتلة/سما/

عقبت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، على عمليات المقاومة الفلسطينية التي استهدفت مستوطنة شاكيد جنوب غرب مدينة جنين في الآونة الأخيرة، معتبرة ذلك "فشلٌ أمني إسرائيلي".

ونقل موقع "0404 الإسرائيلي" عن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، قوله: إن الحكومة الإسرائيلية فقدت الردع وفشلت في الأمن وتخلت عن المستوطنين.

من جانبها، رأت القناة " 14 الإسرائيلية" أن "الفشل الأمني في منطقة جنين نتيجة استمرار عمليات إطلاق النار، يجب أن يتوقف قبل أن ينتهي بكارثة".



وذكرت القناة "14"، أن 5 عمليات إطلاق نار وقعت في مستوطنة "شاكيد" خلال الفترة الأخيرة، مبينةً أنه وبأعجوبة لم تقع إصابات في كل منها.

يُشار إلى أن آخر استهداف لمستوطنة "شاكيد" كان أمس الجمعة والذي تبنته كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، حيث أطلق مقاومون فلسطينيون، النار عليها، وألحقوا ضرراً بأحد المنازل دون وقوع إصابات.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية بشكل لافت خلال العام الحالي 2022. وبحسب رصد لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، نفذ الفلسطينيون 1029 عملًا مقاومًا، خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ومن بين هذه العمليات 80 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت 43 عملية منها في جنين.