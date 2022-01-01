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"الجنائية الدولية" تحيل ملف الشكوى في قتل أبو عاقلة لمجموعة المعلومات الخاصة بها

السبت 24 ديسمبر 2022 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجنائية الدولية" تحيل ملف الشكوى في قتل أبو عاقلة لمجموعة المعلومات الخاصة بها



رام الله/سما/

 أحالت المحكمة الجنائية الدولية، ملف الشكوى في قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وارسالها لموظفيها المعنيين لمزيد من المراجعة.

وأوضحت نقابة الصحفيين، في بيان صحفي اليوم السبت، أنها تلقت ردا من وحدة المعلومات والادلة في مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية على الشكوى التي تقدم بها محامي النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين وعائلة أبو عاقلة، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، أكدت فيه أنها ستضيف المعلومات المقدمة إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وإرسالها إلى الموظفين المعنيين لمزيد من المراجعة".

وأشارت وحدة المعلومات والادلة في مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن "رسالة الرد هذه لا تعني أن مكتب المدعي العام قد اتخذ قراراً بشأن جوهر رسالتكم".

واعتبرت نقابة الصحفيين هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، وأن المطلوب الآن سرعة اجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية من اجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للزميلة أبو عاقلة.

وهنأت النقابة أبناء شعبنا الفلسطيني بأعياد الميلاد، وقالت: رغم ألم غياب الزميلة أبو عاقلة لكن روحها وسيرتها ومسيرتها ستبقى حاضرة بيننا.

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#الجنائية الدولية

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