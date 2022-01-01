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الحركة الأسيرة تعقب على إقرار قانون "إعدام الأسرى"

السبت 24 ديسمبر 2022 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الأسيرة تعقب على إقرار قانون "إعدام الأسرى"



رام الله/سما/

عقبت لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم السبت، على الاتفاق بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف ايتمار بن غفير ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى".

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في تصريح مقتضب:" إن الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر.

وأضافت:" ويا شعبنا العظيم.. نحن وإياكم على موعدٍ مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله.

#الاسرى الفلسطينيين #اعدام الاسرى #نتنياهو #بن غفير

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