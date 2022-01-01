فلسطين تكرم السفير الجزائري لدى لبنان

بيروت/سما/

كرمت سفارة دولة فلسطين والفصائل الفلسطينية في لبنان، اليوم السبت، سفير الجزائر لدى لبنان عبد الكريم ركايبي، تقديرا لمواقفه النبيلة وجهده الدؤوب في تعزيز وتمتين اواصر الاخوة الفلسطينية، واعتزازا بمواقف الجزائر الشقيقة الداعمة لفلسطين.

وحضر التكريم الذي جرى في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في سفارة دولة فلسطين، أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، وقادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، وطاقم سفارة دولة فلسطين.

وأشاد سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، بالدعم الذي تقدمه الجزائر لدولة فلسطين في كافة المحافل الدولية، مشيرا إلى أنها اول دولة افتتحت مكتبا لحركة "فتح" على أراضها، وفتحت أبوابها وعقدت المجالس الوطنية ولم تبخل يوما على فلسطين وبقيت ملتزمة دائما بكل قرارات القمم العربية.

وثمن حرص السفير ركايبي وصدقه والتزامه بفلسطين وتواصله مع الطيف الفلسطيني كله من اجل توحيد الموقف الفلسطيني حتى نستطيع مواجهة المشروع الاخطر على قضيتنا الفلسطينية الذي يستهدف شطب مشروعنا الوطني.

وقدم دبور باسم الكل الفلسطيني في لبنان درعاً تكريمياً (مفتاح العودة) للسفير ركايبي تقديرا لمواقفه النبيلة تجاه فلسطين وجهده الدؤوب في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

بدوره، عبر السفير ركايبي عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الكبير، مؤكدا وقوف الجزائر الدائم الى جانب الحقوق الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

وأشار إلى أن رسالة الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا هي رسالة الوحدة الفلسطينية، مشددا على اهمية توحيد جهود جميع الفصائل الفلسطينية لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد ثبات الجزائر على مواقفها وهذا مبدأ من مبادئ السياسة الخارجية ولن نحيد عنها حتى قيام الدولة التي يريدها الشعب الفلسطيني.