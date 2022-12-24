  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إطلاق حملة وطنية لحماية الموارد المائية في نبع العوجا

السبت 24 ديسمبر 2022 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق حملة وطنية لحماية الموارد المائية في نبع العوجا



أريحا/سما/

 أطلقت محافظة أريحا والأغوار، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع بلدية العوجا، اليوم السبت، حملة وطنية لحماية الموارد المائية الفلسطينية.

وبدأت الحملة بتنظيف وتجميل مجرى مياه نبع العوجا، بمشاركة أكثر من 800 متطوع من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، تحت شعار "إيد بإيد بنحميها وبتروينا".

وقال محافظ أريحا والاغوار جهاد أبو العسل، إن نبع العوجا شريان حياة ومتنفس لشعبنا، يستوجب علينا جميعا حمايته من المستوطنين الذين يقتحمونه بدعم من جيش الاحتلال.

وأكد ضرورة تعزيز التواجد في نبع العوجا، المهدد بالضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، للاستفادة منه كمحمية ومورد مائي فلسطيني، وحمايته من الاستيطان.

بدوره، شدد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، على أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج كامل يهدف إلى الحفاظ على مواردنا وثرواتنا الطبيعية، وتعزيز السياحة الداخلية.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا، الخميس الماضي، نبع العوجا تلبية لدعوات إحدى الجمعيات الاستيطانية لمناسبة عيد "الأنوار" العبري، وتجولوا على امتداد طول النبع.

وكانت محافظة أريحا والأغوار، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبلدية العوجا وعدد من الفعالية، دعت إلى تنظيم زيارات لنبع العوجا، وتنظيف وتجميل قنواته المائية، وحمايتها من الاستيطان.

#اريحا

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لو تواجدت "توكا" لما تم الكشف عن 30 عميلا من الموساد شاركوا في اغتيال المبحوح

موقع عبري: هكذا نشأت كتيبة جنين المسؤولة عن الهجمات

يديعوت: ثلاثة عوائق رئيسية قد تحول دون نجاح نتنياهو بضم السعودية لاتفاقات التطبيع

سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في غلاف غزة

استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمنع قرار أممي ضد الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

"ميدل إيست آي": كيف سلم نتنياهو البندقية لبن غفير حتى يبدأ حرب الضم؟

GettyImages-1244801245

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

n00546789-t

"دايلي ميل" البريطانية: سياسة الاحتلال تهدف لتهجير مسيحيي فلسطين ونهب ممتلكاتهم

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

photo_2022-12-24_13-30-58

صور: البهجة تعم مدينة بيت لحم خلال احتفالات عيد الميلاد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم