عرابة: الوزير عساف يسلم مكرمة رئاسية لجمعية الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة

جنين/سما/

سلم المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم السبت، مكرمة رئاسية، وهي مركبة لخدمة المستفيدين من جمعية الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة عرابة، جنوب جنين.

وجرى تسليم المكرمة الرئاسية، بحضور رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، وأعضاء المجلس البلدي، ومحمد سلامة ممثلا عن الغرفة التجارية في جنين، ورئيس الجمعية عبد الحكيم عريدي، وأعضاء الجمعية، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفعاليات وقوى البلدة.

وشدد عساف، على أن الرئيس محمود عباس يولي اهتماما خاصا بهذه الشريحة من أبناء شعبنا من خلال تلمس احتياجاتهم ومساندتهم وتقديم كافة أنواع الدعم والإسناد للتخفيف من معاناتهم.

وقال: مهما قدمنا لهم نشعر بالتقصير تجاه هذه الشريحة في مجتمعنا، مشيدا بجهود القائمين على هذه الجمعية ودورهم الإنساني في رعاية وتلبية احتاجات ذوي الإعاقة.

وأكد عساف أهمية تضافر الجهود من أجل النهوض بواقع هذه الجمعية من كافة الجوانب الصحية والنفسية والإجتماعية.

بدورهم، أثنى المتحدثون العارضة وعريدي وطاهر أبو بكر في كلمات فعاليات ومؤسسات البلدة، على هذه المكرمة التي قدمها السيد الرئيس، مؤكدين أنها ليست غريبة على سيادته، الذي يتابع هموم أبناء شعبنا في كل مكان، وشكروا المشرف العام على الإعلام الرسمي لمتابعة هذا الموضوع.

وأشاروا إلى أهمية هذه المكرمة الرئاسية للجمعية التي تقدم خدماتها لـ30 من ذوي الإعاقة في تسع قرى وبلدات جنوب جنين.

من جهته، أطلع عريدي، الوزير عساف على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية، مؤكدا أن المكرمة الرئاسية سيكون لها دور كبير في مساعدة الجمعية على القيام بواجبها تجاه هذه الشريحة من أبناء شعبنا.

وكرمت جمعية "إرادة" وفعاليات بلدة عرابة الوزير عساف، تقديرا لوقوفه الى جانبهم.

وقبيل حفل التسليم، التقى عساف مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، واستمع منهم إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها البلدية، والمعاناة التي يعيشها المزارعون جراء انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، خاصة في المناطق القريبة من مستوطنة "مابو دوتان".

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