نقل الأسيرة المحررة دينا جرادات للمستشفى بعد الإفراج عنها يوم أمس

جنين/سما/

نقلت الأسيرة المحررة دينا نايف جرادات (23 عاماً) لمستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، إثر تعرضها لوعكة صحية؛ وذلك بعد الإفراج عنها يوم أمس من سجون الاحتلال التي قضت فيها حكمها البالغ 4 شهور ونصف.

وذكرت شقيقتها اتحاد جرادات لمواقع محلية؛ أن دينا كانت في حالة صحية غير طبيعية بعد الإفراج عنها على حاجز الجلمة حيث تعمد الاحتلال تأخيرها لعدة ساعات وبعد وصولها لمنزلها في مدينة جنين عانت من أوجاع والآلام حادة واختناق، حيث جرى نقلها فورًا للمشفى، وقدم الأطباء لها الإسعاف الأولي، وقرروا إخضاعها لفحوصات وعلاج عاجل، لمتابعة أوضاعها الصحية.

من جانبها؛ قالت المحررة دينا: أن السجانين تعمدوا تعريضها للبرد والمكيف البارد جدًا خلال نقلها في سيارة "البوسطة" مما سبب لها الاختناق وأوجاع في الرأس والصدر، ورغم مطالبتها بوقفها رفضوا ذلك.

كما تعمدت إدارة السجون نقلها من معسكر سالم غرب جنين الذي وصلت إليه قبل الظهر بشكل متعمد بسبب وجود أسرتها لاستقبالها، وعاقبتها بالتأخير والنقل لحاجز الجلمة شمال المدينة.

وحملت عائلتها الاحتلال المسؤولية عن حياة دينا التي تعرضت للإهمال الطبي خلال اعتقالها حيث تعاني من مرض (الاستسقاء الدماغي). وكانت الأسيرة جرادات اعتقلت في الـ7 من آب العام الجاري، وأصدر الاحتلال بحقها حكماً بالسجن لمدة أربعة شهور ونصف، وتم الافراج عنها أمس الجمعة.