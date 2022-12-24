  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقل الأسيرة المحررة دينا جرادات للمستشفى بعد الإفراج عنها يوم أمس

السبت 24 ديسمبر 2022 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسيرة المحررة دينا جرادات للمستشفى بعد الإفراج عنها يوم أمس



جنين/سما/

نقلت الأسيرة المحررة دينا نايف جرادات (23 عاماً) لمستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، إثر تعرضها لوعكة صحية؛ وذلك بعد الإفراج عنها يوم أمس من سجون الاحتلال التي قضت فيها حكمها البالغ 4 شهور ونصف.

وذكرت شقيقتها اتحاد جرادات لمواقع محلية؛ أن دينا كانت في حالة صحية غير طبيعية بعد الإفراج عنها على حاجز الجلمة حيث تعمد الاحتلال تأخيرها لعدة ساعات وبعد وصولها لمنزلها في مدينة جنين عانت من أوجاع والآلام حادة واختناق، حيث جرى نقلها فورًا للمشفى، وقدم الأطباء لها الإسعاف الأولي، وقرروا إخضاعها لفحوصات وعلاج عاجل، لمتابعة أوضاعها الصحية.

من جانبها؛ قالت المحررة دينا: أن السجانين تعمدوا تعريضها للبرد والمكيف البارد جدًا خلال نقلها في سيارة "البوسطة" مما سبب لها الاختناق وأوجاع في الرأس والصدر، ورغم مطالبتها بوقفها رفضوا ذلك.

كما تعمدت إدارة السجون نقلها من معسكر سالم غرب جنين الذي وصلت إليه قبل الظهر بشكل متعمد بسبب وجود أسرتها لاستقبالها، وعاقبتها بالتأخير والنقل لحاجز الجلمة شمال المدينة.

وحملت عائلتها الاحتلال المسؤولية عن حياة دينا التي تعرضت للإهمال الطبي خلال اعتقالها حيث تعاني من مرض (الاستسقاء الدماغي). وكانت الأسيرة جرادات اعتقلت في الـ7 من آب العام الجاري، وأصدر الاحتلال بحقها حكماً بالسجن لمدة أربعة شهور ونصف، وتم الافراج عنها أمس الجمعة.

#دينا جرادات

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لو تواجدت "توكا" لما تم الكشف عن 30 عميلا من الموساد شاركوا في اغتيال المبحوح

موقع عبري: هكذا نشأت كتيبة جنين المسؤولة عن الهجمات

يديعوت: ثلاثة عوائق رئيسية قد تحول دون نجاح نتنياهو بضم السعودية لاتفاقات التطبيع

سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في غلاف غزة

استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمنع قرار أممي ضد الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

"ميدل إيست آي": كيف سلم نتنياهو البندقية لبن غفير حتى يبدأ حرب الضم؟

GettyImages-1244801245

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

n00546789-t

"دايلي ميل" البريطانية: سياسة الاحتلال تهدف لتهجير مسيحيي فلسطين ونهب ممتلكاتهم

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

photo_2022-12-24_13-30-58

صور: البهجة تعم مدينة بيت لحم خلال احتفالات عيد الميلاد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم