  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

شاهد: حيوان يستطيع "التلاشي" ليلا بإخفاء خلايا دمه الحمراء في كبده

السبت 24 ديسمبر 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: حيوان يستطيع "التلاشي" ليلا بإخفاء خلايا دمه الحمراء في كبده



وكالات/سما/

تخفي الطبيعية الكثير من الأسرار التي لا يزال العلماء يكتشفونها إلى يومنا هذا، حيث تعتبر ظاهرة تخفي الضفدع الزجاجي، إحدى الظواهر الفريدة التي درسها العلماء على مدى سنوات.
عندما تنام الضفادع الزجاجية، تتخفى بشكل رائع على الأوراق الخضراء، حيث يختفي اللون الأحمر من بطنه ويبقى اللون الأخضر القادم من الأوراق الخضراء، ليمتزج معها الوريقات ويصبح من الصعب اكتشافه بالعين.


كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Science" العلمية أن الضفدع الزجاجي الشمالي (Hyalinobatrachium fleischmanni) ينجح في تنفيذه الظاهرة الفريدة عن طريق إزالة ما يقرب من 90% من خلايا الدم الحمراء من الدورة الدموية وتعبئتها في الكبد.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، سوكين جوهانسون، أستاذ علم الأحياء في جامعة دوك في نورث كارولينا، لمجلة "Live Science" العلمية: "إذا كنت تريد حقًا أن تكون شفافًا، فأنت بحاجة إلى إخفاء خلايا الدم الحمراء لديك.. هذه الضفادع الزجاجية، تقوم بذلك من خلال بعض العمليات؛ التي لا نعرف تفاصيلها، تقوم بترشيح خلايا الدم الحمراء من دمائها وحشرها في أكبادها بإحكام بحيث يؤدي إلى حدوث جلطة. لكنها لا تفعل ذلك".

    وأشار الباحثون إلى أن فهم سبب عدم تشكل هذه الجلطات يمكن أن يكون له آثار أيضا على علاج الأمراض التي تصيب الإنسان.

 

نادرًا ما تنمو هذه الضفادع لتصل إلى طول أكبر من 1 بوصة (2.54 سم)، وتقضي معظم فترة البلوغ على أوراق الشجر في ظلال غابات أمريكا الوسطى والجنوبية، وأعلى من الجداول سريعة التدفق حيث تضع بيوضها.

   

تكون أعضاء هذه الضفادع شبه شفافة حتى عندما تكون الضفادع مستيقظة، مما يسمح برؤية قلوبها بسهولة وهي تضخ الدم الأحمر في جميع أنحاء أجسادها. لكن العلماء كانوا منذ فترة طويلة مفتونين بالطريقة التي تتحول بها بطون الضفادع من اللون الأحمر إلى الشفاف عندما تنام، مما يجعلها غير مرئية للحيوانات المفترسة.

 

وقام جونسن وزملاؤه بتتبع خلايا الدم الحمراء المنتشرة في جميع أنحاء أجسام الضفادع الزجاجية، عن طريق الفحص المجهري الضوئي الصوتي، وقال جونسن: "حتى مع وجود حيوان شفاف، فإن رؤية ما يجري بالضبط بالداخل قد يكون أمرًا صعبًا.. استخدمنا الصوت، لأنه ينتقل عبر الأنسجة أفضل بكثير من الضوء". ووجد الباحثون أن الضفادع الزجاجية تسحب 89% من خلايا الدم الحمراء من الدورة الدموية وتخبئها في أكبادها.

     

ونظرًا لأن بشرة هذه الضفادع تعكس القليل جدًا من الضوء وأن دماءهم، بدون الهيموجلوبين، لا تمتصه، فإنها تصبح شفافة تمامًا تقريبًا.

 

يأمل جونسن وزملاؤه أن تلقي دراسة إضافية لهذه الظاهرة الضوء على اضطرابات التخثر البشرية في الدم وتفيد البحث في مضادات التخثر.  

#علوم #ابحاث

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لو تواجدت "توكا" لما تم الكشف عن 30 عميلا من الموساد شاركوا في اغتيال المبحوح

موقع عبري: هكذا نشأت كتيبة جنين المسؤولة عن الهجمات

يديعوت: ثلاثة عوائق رئيسية قد تحول دون نجاح نتنياهو بضم السعودية لاتفاقات التطبيع

سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في غلاف غزة

استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمنع قرار أممي ضد الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

"ميدل إيست آي": كيف سلم نتنياهو البندقية لبن غفير حتى يبدأ حرب الضم؟

GettyImages-1244801245

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

n00546789-t

"دايلي ميل" البريطانية: سياسة الاحتلال تهدف لتهجير مسيحيي فلسطين ونهب ممتلكاتهم

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

photo_2022-12-24_13-30-58

صور: البهجة تعم مدينة بيت لحم خلال احتفالات عيد الميلاد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم