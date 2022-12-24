آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

غزة/سما/،

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 25 ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (41/2022)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (50/2022).

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وبينت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ونوهت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما وأكدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين (41/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (50/2022): اضغط هنا