  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

السبت 24 ديسمبر 2022 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



غزة/سما/،

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 25 ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (41/2022)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (50/2022).

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وبينت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ونوهت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما وأكدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين (41/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (50/2022): اضغط هنا

#معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لو تواجدت "توكا" لما تم الكشف عن 30 عميلا من الموساد شاركوا في اغتيال المبحوح

موقع عبري: هكذا نشأت كتيبة جنين المسؤولة عن الهجمات

يديعوت: ثلاثة عوائق رئيسية قد تحول دون نجاح نتنياهو بضم السعودية لاتفاقات التطبيع

سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في غلاف غزة

استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمنع قرار أممي ضد الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

"ميدل إيست آي": كيف سلم نتنياهو البندقية لبن غفير حتى يبدأ حرب الضم؟

GettyImages-1244801245

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

n00546789-t

"دايلي ميل" البريطانية: سياسة الاحتلال تهدف لتهجير مسيحيي فلسطين ونهب ممتلكاتهم

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

photo_2022-12-24_13-30-58

صور: البهجة تعم مدينة بيت لحم خلال احتفالات عيد الميلاد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم