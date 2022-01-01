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رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 (فيديو)

السبت 24 ديسمبر 2022 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 (فيديو)



وكالات/سما/

حصل البرازيلي ريتشارليسون على جائزة أفضل هدف في كأس العالم "قطر 2022"، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي سجله في مرمى صربيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وكشف الحساب الرسمي لكأس العالم على موقع "تويتر": "بتصويتكم أنتم، أنتم فقط، فاز هدف البرازيلي ريتشارليسون ضد صربيا بجائزة أفضل هدف في البطولة".

وجاء فوز ريتشارليسون بجائزة أفضل هدف بناء على تصويت الجماهير، عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق هدف ريتشارليسون، على كل من: هدف سالم الدوسري، لاعب السعودية في شباك الأرجنتين، وهدف البرازيلي نيمار دا سيلفا في شباك كرواتيا، وهدف الهولندي كودي جاكبو ضد الإكوادور، وهدف الأرجنتيني إينزو فيرنانديز ضد المكسيك، وهدف الكاميروني فينسنت أبوبكر ضد صربيا، وهدف المكسيكي لويس تشافيز ضد السعودية، وأخيرا هدف الفرنسي كيليان مبابى ضد بولندا.

هذا الاختيار يأتي بتصويت الجماهير بعد طرح 10 أهداف تم تسجيلها في المونديال، وبعد إقفال باب التصويت وقع الاختيار على هدف ريتشارليسون.

وأحرز ريتشارليسون (25 عاما) 3 أهداف في مونديال قطر 2022، وتصدر قائمة هداف منتخب بلاده في البطولة التي غادرها منتخب "السامبا" من الدور ربع النهائي، على يد نظيره الكرواتي، إثر هزيمته أمامه بركلات الترجيح.

وتم منح جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم لأول مرة في عام 2006، والفائزون السابقون هم كل من الأرجنتيني ماكسي رودريغيز، والأوروغوياني دييغو فورلان، والكولومبي جيمس رودريغيز، والفرنسي بنجامين بافارد.

#الفيفا #البرازيل #مونديال قطر

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