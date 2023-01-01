أمريكا تزيد من مساعداتها المالية للضفة الغربية وقطاع غزة

واشنطن / سما /

صادق مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة على الميزانية الأمريكية للعام المقبل 2023، بمبلغ 1.7 تريليون، حيث تم الإعلان عن حصة المساعدات المقدمة إلى إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة .

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ستخصص الولايات المتحدة في العام المقبل 3.3 مليار دولار لإسرائيل للمساعدة الأمنية.

وأضافت، "كما في العام الماضي، سيتم تخصيص 500 مليون دولار للدفاع الصاروخي ومنها القبة الحديدية و72.5 مليون دولار للحماية من الطائرات بدون طيار، والطائرات بدون طيار وكذلك الأنفاق".

وتابعت الصحيفة العبرية، "هذا العام، تم التعهد أيضًا بتمويل إضافي جديد بقيمة 6 ملايين دولار لصالح إنشاء برنامج منح للأمن السيبراني".

وأشارت يديعوت إلى أنه إلى جانب المساعدة الأمنية لإسرائيل، ستستثمر الولايات المتحدة 225 مليون دولار للمساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة، بزيادة قدرها 6 ملايين دولار عن العام الماضي، و40 مليون دولار أكثر من الميزانية الأصلية المطلوبة.

وأفادت بأنه سيتم تخصيص 50 مليون دولار ستكون لغرض الترويج لاتفاقية سلام إسرائيلي فلسطيني من خلال الصندوق الذي سمي على اسم عضوة الكونغرس السابقة نيتا لافي.