5 شهداء برصاص جيش الاحتلال و302 عملية "اطلاق نار" في الضفة والقدس

الضفة المحتلة / سما /

ازدادت خلال الأسبوع الماضي عمليات إطلاق النار والمواجهات مع قوات الفاشيى اليهودية والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

وفي الفترة الممتدة من 16-12-2022 حتى 22-12-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، استشهاد 5 فلسطينيين، وأصيب إسرائيليان بجراح.

ونفذ الفدائيون 302 إطلاق نار ، بينها 38 عملية إطلاق نار، ومحاولة دهس واحدة، و25 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

ورصدت 81 عملية إلقاء حجارة، و15 صد لاعتداءات المغتصبين، و129 نقطة مواجهة، و8 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم، أحمد عاطف دراغمة (23 عامًا)، من طوباس، وارتقى فجر الخميس في اشتباك مسلح أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

ويوم الثلاثاء، استشهد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (51 عامًا)، في مستشفى "أساف هروفيه" بسبب جريمة الإعدام الطبي المتعد داخل سجون الاحتلال.

ويوم الاثنين استشهد المقاوم في كتيبة جنين تامر عزمي نشرتي (23 عاما) من مخيم جنين، متأثرا بجروح أصيب بها قبل ذلك بأيام.

ومساء السبت الماضي استشهد الشابان محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا في القدس المحتلة، وهما شقيقان في العشرينيات من عمريهما، دهسهما مغتصب، على شارع 60 قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

ووثق مركز "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين في نوفمبر الماضي.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خلال نوفمبر (1029) عملاً فدائياً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.